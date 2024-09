1. FC Reimsbach Ein ganz spätes „Tor des Willens“ lässt Reimsbach jubeln

Ist dieser Sieg der Beginn einer Aufholjagd? Die Fußballer des eher mau in die Saison gestarteten 1. FC Reimsbach haben sich am Sonntag gegen die SG Perl-Besch mit 3:2 (0:1) durchgesetzt – und den zweiten Sieg in Folge gefeiert, während die SG die zweite Niederlage in Folge kassierte. In der Tabelle verbesserte sich der mit großen Ambitionen gestartete FCR auf Rang neun, Perl-Besch rutschte auf Platz fünf ab.