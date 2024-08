FV Diefflen Ein Amerikaner, der sogar Saarländisch kann

Das jüngste Heimspiel des FV Diefflen wird Neuzugang Alec Rodriguez sicher noch lange in Erinnerung bleiben: Beim 4:1-Erfolg am 17. August gegen den FC Arminia Ludwigshafen feierte der 23-Jährige nicht nur den ersten Sieg mit seinem neuen Club, er erzielte zudem auch seinen ersten Treffer für den FVD. Rodriguez war in der 34. Minute zum wichtigen 1:0 für Diefflen erfolgreich. „Das war super. Ich bin danach direkt zu Ukyo Kagami gelaufen, der das Tor vorbereitet hat, weil wir diesen Spielzug im Training geübt haben“, verrät Rodriguez in nahezu perfektem Deutsch.