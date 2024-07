Verbandsliga 850 Zuschauer bei Primstals Derbysieg

„Das Spiel breitmachen und den Ball laufen lassen“, forderte Primstals Trainer Tobias Zimmer lautstark vom Seitenrand. Doch nach einem Fehlpass landete der Ball beim VfB-Angreifer Lars Weber, der quer auf Matthias Gard legt. Doch der zögerte zu lange beim Abschluss (27. Minute). Nur drei Minuten später fiel der Ball nach einem Stellungsfehler von VfB-Innenverteidiger Pascal Schmidt dem Primstaler Tobias Scherer vor die Füße. Und der hatte freie Bahn in Richtung gegnerisches Tor. Torwart Fabian Quirin fischte Scherers Schuss zunächst rechts unten aus dem Eck. Dann blockte Yannic Schütz den Nachschuss von Felix Guttmann drei Meter vor dem Tor ab und verhinderte so die Führung der Gäste (30. Minute). Die trafen dann aber in 37. Minute. Tobias Wolter schlug einen langen Ball in den Strafraum auf Weber. Primstals Abwehrspieler Nicolas Brill und Felix Schröder wurden sich nicht einig, wer den Ball klären sollte und Schlussmann Lenard Caryot rannte noch aus seinem Tor raus. Weber lief durch und grätschte den Ball ins leere Tor. „Zwei Abwehrspieler gehen darauf, ob einer ruft, ist egal, der Ball muss geklärt werden“, bemängelte Zimmer das Abwehrverhalten. Beim Stand von 1:0 für Theley ging es in die Kabinen. „Wir haben in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel und es war nicht unverdient, dass wir mit 1:0 in Führung gegangen sind“, meinte VfB-Trainer Boris Becker.