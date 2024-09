Volkslauf 23. Saarwiesenlauf: Schwitzen für den guten Zweck

Der Countdown läuft! Am kommenden Sonntag fällt der Startschuss zum 23. Saarwiesenlauf. Der beliebte Volkslauf der Christlichen Erwachsenenbildung (CEB) in Hilbringen und des LV Merzig will erneut Läufer und Zuschauer aus der ganzen Region begeistern. Auch in diesem Jahr erwarten die Teilnehmer wieder vier spannende Wettbewerbe. Der Kinderlauf über 1,8 Kilometer startet um 9.45 Uhr und führt die kleinen Läuferinnen und Läufer über zwei Runden à 900 Meter rund um die CEB-Akademie.