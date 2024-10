Hüttigweiler und Riegelsberg trennen sich remis Das Saar-Derby wurde zum Nerven-Krimi

„Das war absolute Werbung für den Ringersport!“ Timo Badusch, Trainer des ASV Hüttigweiler, war begeistert von dem, was er zuvor auf der Matte zu sehen bekam. In einem engen und phasenweise spektakulären Kampf trennten sich die Ringer aus Hüttigweiler am Samstagabend in der 2. Bundesliga West vor rund 350 Zuschauern in der Illtal-Halle mit 14:14 vom Saar-Rivalen KV Riegelsberg. „Ich denke, dass letztlich beide Vereine mit dem einen Punkt gut leben können“, erklärte Badusch im Anschluss an die Punkteteilung.