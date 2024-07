Fußball-Verbandsliga Süd-West Wieso man beim FCS kein Favorit sein will

Jubelt man beim FCS nach der Saison über einen Aufstieg? Wenn Trainer und Verantwortliche von Ligakonkurrenten aus der Fußball-Verbandsliga Süd-West recht behalten sollten, lautet die Antwort „Ja“. Denn auf die Frage nach den Titelkandidaten wird die Reservemannschaft des 1. FC Saarbrücken am meisten genannt. In der vergangenen Saison wurde der FCS II in der Verbandsliga Dritter hinter den Stadtrivalen FC Rastpfuhl und Halberg Brebach, die in die Saarlandliga aufgestiegen sind.