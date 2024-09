1. FC Reimsbach Die Nummer eins hält am Saisonziel fest

Nur Tabellenplatz neun nach zehn Spielen. Der Saisonverlauf des 1. FC Reimsbach in der Fußball-Verbandsliga ist bislang nicht so, wie es sich die Verantwortlichen vor der Saison erhofft hatten. Angestrebt war, „oben mitzuspielen“. Doch Torhüter Julian Wamsbach (27) hat das anspruchsvolle Saisonziel – genau wie Spielertrainer Nico Portz – noch nicht abgeschrieben. „Dass es anfangs holperte, hat natürlich Gründe“, erklärt Wamsbach. „Unsere beiden Spielertrainer Nico Portz und Fabio Groß, die für unser Spiel ganz wichtig sind, fehlten beide verletzt. Das machte sich bemerkbar. Und wir konnten diese Saison noch nicht einmal in zwei Spielen hintereinander mit der gleichen Mannschaft auflaufen“, sagt der Torwart. Portz ist mittlerweile wieder am Ball, Groß wurde wegen anhaltender Schmerzen an der Achillessehne operiert und wird noch lange fehlen.