Saarbrücken Regionalliga-Tabellenführer 1. FC Saarbrücken reist für neun Tage ins Trainingslager.

An diesem Sonntag um 6.20 Uhr fliegt die Mannschaft des 1. FC Saarbrücken ab Frankfurt in Richtung Türkei ab. Bis zum 28. Januar will der Tabellenführer der Fußball-Regionalliga Südwest in Belek die nächsten Schritte auf dem Weg in die 3. Liga angehen. „Das Trainingslager wird inhaltlich zweigeteilt“, sagt Lukas Kwasniok, der neue FCS-Trainer, „im ersten Teil wird das Umschaltspiel in beiden Richtungen im Mittelpunkt stehen. Im zweiten Teil werden wir Lösungen sowohl gegen hoch anlaufende als auch gegen tiefstehende Gegner erarbeiten.“