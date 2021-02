SVE vergibt erneut Vielzahl an Torchancen : SV Elversberg verpasst im Topspiel gegen Ulm die Tabellenführung

Elversberg Die SV Elversberg hat am Samstagnachmittag das Topspiel in der Fußball-Regionalliga Südwest mit 0:2 gegen den SSV Ulm verloren und damit die Chance verpasst, zumindest für einen Tag die Tabellenführung zu übernehmen.

In der 35. Minute war die SVE auch nur noch zu zehnt. Robin Fellhauer sah nach zwei Fouls Gelb-Rot und musste vom Platz. Bis dahin hätten die Elversberger das Spiel aber längst entschieden haben müssen. In der 10. Minute lief Sinan Tekerci alleine auf das Ulmer Tor zu und schoss drüber. In der 14. Minute köpfte Kevin Koffi aus zwei Metern an den Pfosten. In der 22. Minute spielte Eros Dacaj einen Traumpass auf Fellhauer und der lief alleine in zentraler Position auf das Tor zu. Doch Fellhauer scheiterte an Torhüter Maximilian Reule, der mit einem Wahnsinnsfeflex mit dem Fuß klärte.