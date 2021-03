Regionalliga Südwest : Wenzel neuer Trainer beim FC Homburg

Homburg Fußball-Regionalligist FC Homburg hat einen neuen Cheftrainer. Der Verein teilte am Dienstagabend mit, dass ab sofort Ex-Profi Timo Wenzel das Sagen bei den Grün-Weißen haben wird. Der 44-jährige Fußball-Lehrer spielte unter anderem für den VfB Stuttgart und den 1. FC Kaiserslautern und absolvierte von 2013 bis 2015 in der Regionalliga Südwest und in der 3. Liga 92 Spiele für die SV Elversberg.