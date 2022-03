Regionalliga Südwest : SV Elversberg gewinnt trotz Corona-Ausfall souverän gegen FK Pirmasens

Foto: Heiko Lehmann

Pirmasens Die SV Elversberg hat am Samstagnachmittag drei sichere Punkte in der Pfalz eingefahren und bleibt in der Regionalliga Südwest ganz oben.

Beim FK Pirmasens gewann die SVE souverän mit 3:0. Dabei mussten die Elversberger ohne Trainer Horst Steffen (Corona) auskommen, hatten aber mit Kevin Koffi und Israel Suero zwei überragende Spieler und Torschützen. SVE-Trainer Horst Steffen änderte seine Anfangsformation nach dem 2:0-Sieg in der vergangenen Woche gegen den TSV Schott Mainz auf zwei Positionen. Rechtsverteidiger Robin Fellhauer rutschte nach überstandener Knieverletzung in die Startelf. Für ihn musste Gabriel Weiß wieder auf die Bank. Im Mittelfeld spielte Charles Elie Laprevotte nach seiner Rotsperre für Semih Sahin wieder von Anfang an. Und noch eine personelle Änderung gab es.

Chef-Trainer Horst Steffen konnte das Spiel aufgrund einer Corona-Erkrankung nur von der heimischen Couch aus verfolgen. Seine Position im Stadion übernahm der neue Co-Trainer der SVE Raphael Duarte in Zusammenarbeit mit dem etablierten Co-Trainer Rudi Thömmes und Sportdirektor Ole Book, der ebenfalls auf der Trainerbank Platz nahm. Aufstellung und Taktik legte aber Horst Steffen im Vorfeld der Partie fest.

Auf Seiten der Pirmasenser gab es in der 7. Spielminute die erste Änderung. Mittelfeldspieler Daniel Bohl traf Elversbergs Carlo Sickinger in Höhe der Mittellinie mit gestrecktem Bein am Knie und Schiedsrichter Christoffer Reimund zeigte Bohl sofort die Rote Karte. Die technisch ohnehin mindestens eine Klasse stärkeren Elversberger hatten so früh auch noch einen Mann mehr auf dem Platz.

Doch der Tabellenführer holte sich auf der Husterhöhe trotzdem fast das Leben. Egal ob über außen oder durch die Mitte, die SVE kam einfach nicht gescheit vor das Pirmasenser Tor und hatte dadurch in der gesamten ersten Halbzeit keine klare Torchance. Auf der anderen Seite war die SVE-Abwehr auch nahezu beschäftigungslos.

Sechs Minuten nach dem Seitenwechsel platzte der Knoten der Saarländer endlich. Die SVE kombinierte das erste Mal zielstrebig, Kevin Koffi legte im Strafraum quer zu Israel Suero und der Spanier schob den Ball unter dem Torhüter durch zum 1:0 für die SVE ins Netz. Es war das dritte entscheidende Tor von Suero im dritten aufeinanderfolgenden Spiel.

Die SVE blieb danach klar tonangebend. Koffi scheiterte mit einem Kopfball an FKP-Schlussmann Jan Schulz (70. Minute). Zwei Minuten später setzte sich der Stürmer von der Elfenbeinküste im Strafraum gegen drei Gegenspieler durch und traf ins lange Eck zum 0:2. Und war die Stürmer von der Elfenbeinküste können, können Stürmer aus Saarlouis auch. Der für Koffi eingewechselte Valdrin Mustafa erzielte in der 88. Minute mit einem Schuss aus 16 Metern das 3:0 für die SVE. Es war der Schlusspunkt in einem in der zweiten Halbzeit starken Spiels des Tabellenführers.