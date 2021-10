Regionalliga Südwest : Unterlegene Elversberger gewinnen in Bahlingen

Foto: Heiko Lehmann

Bahlingen Die SV Elversberg hat in der Fußball-Regionalliga Südwest am Samstag auswärts beim Bahlinger SC einen mehr als glücklichen Sieg eingefahren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Lehmann

Fußball-Regionalligist SV Elversberg hat am Samstag die wichtige Auswärtshürde beim Bahlinger SC genommen und das Spiel dank Luca Schnellbacher mit 1:0 gewonnen. Kurios war dabei, dass die SVE praktisch über die ganze Spielzeit das unterlegene Team war und ihre einzige Torchance zum Sieg nutzte. Normalerweise ist die SVE in fast jedem Spiel tonangebend und gibt die Punkte gern mal noch unnötig aus der Hand.

SVE-Trainer Horst Steffen überraschte bei Sommerwetter am Kaiserstuhl schon mit der Aufstellung. Er brachte mit Gabriel Weiß und Robin Fellhauer gleich zwei rechte Verteidiger, wobei Fellhauer im defensiven Mittelfeld spielte. Er nahm den Platz von Standard-Spezialist Semih Sahin ein, der zunächst auf die Bank musste. Eine Umstellung, die sich in der ersten Halbzeit nicht auszahlte. Fellhauer veränderte im Mittelfeld nicht die Welt und in der Offensive hatten die Elversberger sechs Eckbälle und zwei Freistöße um den Strafraum herum.

Lesen Sie auch Vertauschte Rollen am Kaiserstuhl : Warum die SV Elversberg beim Bahlinger SC nicht der große Favorit ist

Situationen die perfekt für Sahin gewesen wären. Ganz vorne ließ Steffen den aktuellen Torschützen vom Dienst Valdrin Mustafa (sieben Tore in vier Partien) spielen. Da die SVE allerdings mit vielen langen Bällen spielte und Mustafa den Ball nicht gut abschirmen und behaupten kann, kamen die Bälle fast immer wie Flummis zurück.

Klar zu erkennen war, dass der Tabellendritte aus Bahlingen zurecht so weit oben steht. Die Bahlinger waren das klar bessere Team und das Geschehen spielte sich fast nur in der Hälfte der Elversberger ab. Klare Torchancen, die man machen muss, gab es in den ersten 45 Minuten aber auf beiden Seiten nicht. Auf die zweite Halbzeit begann mit Bahlingen als dominierendem Team. Doch die SVE-Abwehr um die Innenverteidiger Kevin Conrad und Manuel Kober, der für den rotgesperrten Laurin von Piechowski spielte, stand sicher.

In der 64. Minute wurde es trotzdem richtig eng. Nach einem Freistoß köpfte Bahlingens Zehner Amir Falahen aus acht Metern mit voller Wucht auf das Tor und SVE-Schlussmann Frank Lehmann musste sein ganzes Können auspacken, um den Ball zu halten.

In der 70. Minute wurde aus Können Glück. Bahlingen hatte eine Dreifach-Chance und der Ball trudelte letztlich um Millimeter am SVE-Tor vorbei. Es war nur einer Frage der Zeit, bis die Heimelf die Führung erzielte. Und dann plötzlich überraschte die SVE. Flanke von Manuel Feil von der rechten Seite und in der Mitte drückte Luca Schnellbacher den Ball aus fünf Metern zum 0:1 über die Linie. Die völlig überraschende Führung für die Saarländer. Und die reichte am Ende zu drei wichtigen Auswärtspunkten.