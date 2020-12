Spitzenspiel der Regionalliga Südwest : Starke Elversberger holen zweimal einen Rückstand auf

Die Spieler der SV Elversberg jubeln beim Spiel gegen den TSV Steinbach. Foto: Heiko Lehmann

Elversberg Beim Spitzenspiel zwischen der SV Elversberg und dem TSV Steinbach zeigte die SVE eine ganz starke Leistung, musste aber zweimal einem Rückstand hinterher laufen.

Das Spitzenspiel der Regionalliga Südwest zwischen der SV Elversberg und dem TSV Steinbach endete am Samstagnachmittag 2:2-Unentschieden. Dabei zeigte die SVE eine ganz starke Leistung, musste aber zweimal einem Rückstand hinterher rennen. SVE-Trainer Horst Steffen bot das volle Offensivprogramm auf und ließ neben Torjäger Kevin Koffi auch Stürmer Luca Schnellbacher von Beginn an ran. Schnellbacher spielte auf der linken, offensiven Seite und war ein extrem belebendes Element für die Elversberger, die von der ersten Minute an ihr Heil in der Offensive suchten. In der 3. Minute vergab die SVE eine 4:2-Überzahl-Situation am Steinbacher Strafraum und in der 5. Minute schoss Manuel Feil einen Freistoß aus 18 Metern zwei Meter über das gegnerische Tor.

Was sich durch die eineinhalbmonatige Corona-Pause nicht geändert hat, war die Einfachheit mit der die SVE-Gegner zu Toren kommen. In der achten Minute versuchte Rechtsverteidiger Robin Fellhauer seinem Gegenspieler den Ball mit hohem Bein abzuluchsen, traf aber die Brust des Steinbachers. Da die Aktion im Strafraum war, blieb Schiedsrichter Lukas Heim nichts anderes übrig, als Elfmeter zu pfeifen. Sascha Marquet verwandelte sicher zum 0:1 (8.). An der drückenden Überlegenheit der Elversberger änderte der Rückstand aber nichts. Das Geschehen spielte sich fast ausschließlich in der Steinbacher Hälfte ab. In der 31. Minute köpfte Schnellbacher nach einem Eckball aus zehn Metern mit voller Wucht auf das Tor, doch TSV-Schlussmann Tim Paterok hielt den Ball mit einem Weltklasse-Reflex. Zwei Minuten später war Paerok aber geschlagen. Nach einem weiteren Eckball drückte Manuel Feil den Ball mit der Fußspitze aus fünf Metern zum 1:1 über die Linie (33.).