Fußball-Regionalliga Südwest : Siegesserie des FCH reißt beim Bahlinger SC

BAHLINGEN Am Rande des Kaiserstuhls ging die Siegesserie des FC Homburg in der Fußball-Regionalliga am Samstag zu Ende. Nach drei Siegen in Folge reichte es für die Grün-Weißen beim Bahlinger SC trotz Führung nur zu einem 1:1 (1:1) – wobei es unter den gegebenen Umständen mit 13 Ausfällen doch ein annehmbares Ergebnis war.

„Wir können mit dem Punkt gut leben“, sagte FCH-Trainer Timo Wenzel: „Wir sind defensiv sehr gut gestanden, waren diszipliniert und haben gut die Ordnung gehalten.“