Regionalliga Südwest : Ferdinand beendet die Homburger Siegesserie

Balingen Der Fußball-Regionalligist FC Homburg muss sich nach fünf Siegen in Folge beim Tabellenschlusslicht TSG Balingen mit 1:2 (1:0) geschlagen geben.

Fußball-Regionalligist FC Homburg hat am Samstagnachmittag beim bisherigen Schlusslicht TSG Balingen eine eigene Führung noch hergegeben und mit 1:2 (1:0) verloren. Damit mussten sich die Grün-Weißen nach zuvor fünf Siegen in Folge erstmals wieder geschlagen geben. Vor 469 Zuschauern in der Balinger Bizerba Arena lag der FCH durch ein Freistoßtor von Markus Mendler lange auf Kurs zum nächsten Erfolgserlebnis. In der zweiten Halbzeit schafften die von Doppeltorschütze und Torjäger Jan Ferdinand angeführten Gastgeber aber noch die Wende.

Homburgs Trainer Timo Wenzel nahm gegenüber dem 1:0-Erfolg gegen den Bahlinger SC gezwungenermaßen eine Änderung vor: Für den rotgesperrten Angreifer Patrick Dulleck (zwei Spiele Sperre) rückte Seonghoon Cheon in vorderster Front in die Startelf.

Auch in die zweiten 45 Minuten startete die Heimelf durchaus engagiert – ehe die Gäste dann doch zusehends die Initiative übernahmen. Ein Mal musste Homburg aber gehörig zittern, als Seemann eine Rechtsflanke von Curda freistehend knapp über Salfelds Kasten köpfte (57.). Insgesamt gehörte die Phase nach der Halbzeit aber Wenzels Team. Allerdings verpassten es die Gäste, ihre Überlegenheit in weitere Tore umzumünzen. Mendler wurde freistehend von Balingens Kapitän Sascha Eisele gerade noch so am Abschluss gehindert (58.). Nach einer weiteren Schrecksekunde durch Balingens Jonas Vogler, der das Außennetz traf (61.), vergab Mendler die ganz dicke Chance zum 0:2. Völlig frei vor dem Tor scheiterte am Reflex von Balingens Keeper (64.).