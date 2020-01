FC Homburg startet in Vorbereitung : Platz drei scheint beim FCH nun das neue Ziel

Homburg Fußball-Regionalligist FC Homburg startet in die Vorbereitung auf die Restrunde. Thema Aufstieg ist abgehakt. Darwiche geht es besser.

Für Christopher Theisen wurde es höchste Zeit. „Die Pause war lang genug. Nachdem wir letzte Woche nur im Kraftraum gearbeitet haben, freuen wir uns jetzt, dass endlich wieder der Ball dazukommt“, sagt der mit sieben Treffern erfolgreichste Torschütze des FC Homburg, nachdem der Fußball-Regionalligist an diesem Mittwoch offiziell in die Vorbereitung zur Restrunde gestartet ist.

Für die Mannschaft, die bis auf Patrick Lienhard (nach Fuß-Operation) und Jan Eichmann (privater Termin) vollzählig den Auftakt absolviert hat, geht es darum, nach den enttäuschenden Ergebnissen vor der Winterpause (0:0 gegen den FC Gießen, 0:2 beim SSV Ulm) einen guten Start ins Jahr hinzulegen. Der FCH liegt auf Tabellenplatz vier zwar immer noch sechs Punkte vor dem Fünften Ulm. Der Abstand auf Spitzenreiter 1. FC Saarbrücken – und damit auf den einzigen Aufstiegsplatz – ist aber auf zwölf Zähler angewachsen. „Wir wollen einfach noch so viele Spiele wie möglich gewinnen. Es sind noch 14 Spiele zu absolvieren, mal schauen, was da noch geht“, sagt Theisen. Ist der Aufstieg also doch noch ein Thema? „Nein“, sagt Theisen, „bei einem solchen Rückstand von der Meisterschaft zu sprechen wäre Quatsch. Wir sind letzte Saison Dritter geworden, und ich will diese Saison definitiv nicht schlechter beenden. Steinbach liegt auf Platz drei fünf Punkte vor uns. Ich denke, die noch einzuholen ist ein realistisches Ziel.“