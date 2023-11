Regionalliga Südwest Treffer von Quirin und Superjoker Harres reichen dem FCH in Stuttgart nicht zum Sieg

Fußball-Regionalligist FC Homburg musste sich am Sonntagnachmittag im turbulenten Topspiel bei den Stuttgarter Kickers trotz zweimaliger Führung letztlich mit einem 2:2 (1:1)-Unentschieden zufriedengeben. Im Duell der beiden formstärksten Teams der Liga sahen die 4750 Zuschauer im Stuttgarter Stadtteil Degerloch eine phasenweise furiose Partie, in der die Gastgeber zwei Mal starke Comeback-Qualitäten bewiesen. Die Homburger Führung durch Lukas Quirin nach einem Bilderbuch-Konter (26. Minute) glichen sie ebenso schnell aus wie den erneuten Rückstand durch ein umstrittenes Kopfballtor von FCH-Superjoker Phil Harres (61.). Stuttgarts Topschütze Kevin Dicklhuber traf nach einem weiten Einwurf zum 1:1 (33.) und nach der Pause im Anschluss an ein Foul am Ex-Elversberger Sinan Tekerci per Elfmeter zum 2:2 (68.). Damit bleibt der Abstand zwischen beiden Teams nach dem letzten Hinrundenspieltag bei drei Punkten. Weil sich die Zweitvertretungen der TSG Hoffenheim und des VfB Stuttgart ebenfalls Remis trennten, sind die Kickers Herbstmeister. Der FCH folgt auf Rang drei.