Starke zweite Halbzeit : FC Homburg schlägt Alzenau mit 3:0

Homburg Trotz schwächerer erster Hälfte konnte der FCH am 41. Spieltag der Regionalliga Südwest gegen Alzenau am Samstag noch einen Sieg einfahren - dank einer guten zweiten Hälfte und einer starken Leistung von Schlussmann David Salfeld.

Es brauchte jede Menge Glück und einen bestens aufgelegten Torwart David Salfeld, dass die Hausherren zur Halbzeit anstatt mit einem dem Spielverlauf entsprechenden deutlichen Rückstand mit einem 0:0 in die Kabinen gehen konnten. Bereits nach fünf Minuten hatte Tim Grünewald freie Bahn vor dem Homburger Tor, zielte aber knapp daneben. In der neunten Minute zeichnete sich Salfeld mit einer Parade gegen den Alzenauer Maximilian Grauburger zum ersten Mal aus. Auch in der 24., der 31. und gleich zweimal in der 32. war es einzig der Homburger Torhüter, der den eigentlich überfälligen Rückstand seiner Mannschaft verhinderte. Gegen Ende kam der FCH endlich besser ins Spiel und hatte in der 36. Minute durch einen Schuss von Patrick Dulleck, der über das Alzenauer Tor flog, die beste Chance. So ging es torlos in die Halbzeitpause.