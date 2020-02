Fußball-Regionalliga Südwest : Fünf Homburger Tore im letzten Test vor dem Ligastart

Homburg Zum Abschluss der Vorbereitung auf die Restrunde in der Fußball-Regionalliga Südwest, die für den FC Homburg am Samstag um 14 Uhr zuhause gegen den SC Freiburg II losgeht, haben die Grün-Weißen ein Ausrufezeichen gesetzt.

Mit 5:0 fegten die Saarpfälzer den luxemburgischen Erstligisten CS Fola Esch am Samstag von dessen eigenem Platz. Doppeltorschütze Damjan Marceta, Maurice Neubauer, Kevin Maek sowie ein Eigentor der Gastgeber sorgten für den Kantersieg. „Das war ein guter Test, den man aber nicht überbewerten sollte“, sagte Trainer Jürgen Luginger, „,man hat ja beim 2:3 gegen Niederkorn gesehen, was passieren kann, als wir Löcher in der Abwehr zuließen. Außerdem ist Freiburg sicher stärker einzuschätzen.“