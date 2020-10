Regionalliga Südwest : FC Homburg gewinnt gegen Aalen

Homburg Nach zuletzt zwei Niederlagen und einem Unentschieden auf eigenem Platz, meldet sich Fußball-Regionalligist FC Homburg gegen den VfR Aalen zuhause beeindruckend zurück.

Mit 6:1 haben die Homburger die Gäste aus Baden-Württemberg aus dem corona-bedingt leeren Homburger Waldstadion geschossen. Die erste Chance des Tages ging an Aalens Tim Grupp, dessen Schuss aus kurzer Distanz in letzter Sekunde noch von Luca Plattenhardt abgeblockt wurde. In der 14. Minute kam der FCH durch Marcel Carl zur ersten Gelegenheit, die der Aalener Schlussmann Daniel Bernhardt aber festhielt. Keine Minute später hätte Carl per Kopf das 1:0 machen müssen, platzierte den Ball aber schlecht, so dass Bernhardt wiederum keine Probleme hatte. In der 18. Minute führte eine der vielen Unachtsamkeiten in der Defensive, mit denen die Homburger seit Wochen zu kämpfen haben, zum 1:0 für die Gäste. Der Aalener Kai Merk wurde nach einem Freistoß sträflich allein gelassen im Homburger Strafraum, so dass er keine Probleme hatte, den Ball aus acht Metern einzunetzen.