Verdienter Heimsieg : FC Homburg besiegt TSV Steinbach-Haiger mit 3:1

Foto: Andreas Schlichter

Homburg Erfolgreiches Pfingstwochenende für den FCH: Nach anfänglichen Schwierigkeiten gegen den TSV Steinbach-Haiger konnten die Homburger am Samstag einen verdienten Heimsieg einfahren.

Von Ralph Tiné

Die ersten Minuten der Partie hatten es in sich. Bereits in der fünften Minute hatte Johannes Bender die große Chance, die Gäste frühzeitig in Führung zu schießen. Doch der Steinbacher verfehlte das Homburger Tor aus kurzer Distanz. Zwei Minuten später hatte Marco Hingerl die erste Chance für die Hausherren, bekam aber nicht den nötigen Druck hinter seinen Kopfball, sodass Johann Hipper im Steinbacher Kasten keine Mühe hatte, den Ball zu fangen. Weitere zwei Minuten später versuchte es Serhat Ilhan wieder für die Hessen, scheiterte aber am stark parierenden Homburger Schlussmann David Salfeld.

Nach etwa 20 Minuten kam der FCH besser ins Spiel und lieferte sich mit den Gästen ein flottes Duell, das aber wenig hochklassige Torszenen zu bieten hatte. In der 31. Minute war es Patrick Dulleck, der nach schöner Vorarbeit von Marco Hingerl den Ball nur knapp am Tor vorbei schoss. Dullecks Schuss aus 18 Metern in der 33. Minute landete in den Händen von Torwart Hipper. In der letzten Szene vor dem Halbzeitpfiff hatte Philipp Schuck die beste Chance der Grün-Weißen, als sein Versuch nur Zentimeter am Steinbacher Tor vorbei rollte.

Das erste Tor der Partie fiel nach dem Seitenwechsel auf der anderen Seite, wo Sascha Marquet in der 50. Minute allein vor Salfeld eiskalt zum 1:0 für die Gäste verwandelte. Schon bei der Homburger 1:2-Niederlage im Hinspiel hatte Steinbachs Toptorjäger beide Treffer erzielt. In der 54. Minute knallte Dulleck den Ball zuerst an den Querbalken des Steinbacher Tores und scheiterte nur Sekunden später am toll reagierenden Steinbacher Schlussmann Hipper. In der 62. nutzte dafür Hingerl eine Unachtsamkeit in der Steinbacher Abwehr für den verdienten Ausgleichstreffer zum 1:1.