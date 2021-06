Unentschieden reicht nicht : Elversberg verspielt letzte Aufstiegschance gegen Freiburg II

Elversberg Ein 1:1-Unentschieden reicht nicht aus: Die SVE hat am Samstag die letzte Chance auf einen möglichen Aufstieg und die Meisterschaft in der Regionalliga Südwest verpasst.

Der Traum von der Meisterschaft und dem Aufstieg in die 3. Fußballliga ist ausgeträumt. Die SV Elversberg kam am Samstag im Topspiel gegen den SC Freiburg II nur zu einem 1:1-Unentschieden - und das reichte den Freiburgern zur Meisterschaft und einer Aufstiegsparty an der Kaiserlinde in Elversberg.

Es war das angekündigte Topspiel der beiden besten Mannschaften der Liga. Nach dem die SVE zweimal mit der gleichen Startaufstellung spielte und damit den Saarlandpokal gegen den 1. FC Saarbrücken (1:0) und das Nachholspiel beim TSV Steinbach 2:1 gewann, musste SVE-Trainer Horst Steffen umstellen.

Rechtsaußen Manuel Feil zog sich in Steinbach einen Riss in der Netzhaut zu. Für ihn spielte Pokal-Siegtorschütze und Standardspezialist Eros Dacaj von Beginn an. Vom Anpfiff an war im Stadion an der Kaiserlinde zu spüren, welche Bedeutung das Spiel hatte und gleichzeitig war zu erkennen, dass sich die beiden besten Mannschaften der Liga gegenüberstanden. Beide legten ein enormes Tempo an den Tag. Die Elversberger waren allerdings zu Beginn etwas cleverer und abgeklärter und hatten so mehr vom Spiel.

Robin Fellhauer scheiterte in der 15. Minute nach einem Eckball mit einem Volleyschuss an Freiburgs Torhüter Noah Atubolu. Drei Minuten später setzte sich SVE-Stürmer Kevin Koffi im Strafraum durch und wurde von den Beinen geholt. Schiedsrichter Patrick Glaser pfiff Elfmeter und Israel Suero traf vom Punkt an. Atubolu ahnte die Ecke, hatte den Ball auch schon scheinbar sicher unter sich begraben, doch plötzlich lag die Kugel im Netz – das kuriose, aber nicht unverdiente 1:0 für die SVE (18.).

Es folgte ein Dauer-Anrennen der Freiburger, die die Elversberger wie noch kein anderes Team in dieser Saison tief in der eigenen Hälfte einschnürten. Doch die SVE-Abwehr wehrte sich gegen den extremen Druck der jungen Freiburger und ließ keine Torchance zu. Die 1:0-Pausenführung war teuer erkauft: Luca Dürholtz, Eros Dacaj und Luca Schnellbacher sahen bereits im ersten Durchgang die Gelbe Karte. Für den abwanderungswilligen Kapitän Dürholtz war es die fünfte Gelbe Karte und somit sein wohl letztes Spiel für die SVE. Am letzten Spieltag beim FC Bayern Alzenau muss Dürholtz zusehen. Allerdings war es eine umstrittene Gelbe Karte für den SVE-Kapitän.

Schiedsrichter Glaser sah bei einigen Entscheidungen auf beiden Seiten nicht besonders gut aus. Bei einem weiteren klaren Foul an Koffi im Strafraum ließ Glaser weiter laufen (42.). Nach der Pause drückten die Freiburger weiter aufs Tempo und die SVE konnte dem Druck in der 55. Minute nicht mehr standhalten. SCF-Spieler Carlo Boukhalfa drang in den SVE-Strafraum ein, tunnelte SVE-Torhüter Frank Lehmann und glich zum 1:1 aus. Da die SVE das Spiel gewinnen musste, drehten sich die Kräfteverhältnisse nach dem Ausgleich wieder. Die SVE war wieder am Drücker und hatte durch einen Freistoß von Dacaj die Chance auf das 2:1.