Fußball-Regionalliga : Walldorf geht kurzfristig gegen FCS in Führung – aber dann...

Völklingen Schiedsrichter Joshua Herbert hat die ersten 45 Minuten abgepfiffen. Und der Spielstand gefällt den über 3000 Besuchern im Hermann-Neuberger-Stadion nicht wirklich.

Es steht 1:1 zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Astoria Walldorf.Die Gäste gingen gegen den Titelfavoriten in der 37. Minute mit 1:0 in Führung. Torjäger André Becker hatte mit seinem siebten Saisontreffer die zweite Möglichkeit der Walldorfer im ganzen Spiel genutzt. Die FCS-Abwehr war in dieser Situation viel zu passiv. Doch das Team von FCS-Trainer Dirk Lottner gab postwendend die Antwort. Markus Mandler schob den Ball vorbei an Walldorf-Torwart Nicolas Kristof zum 1:1 ein (42.).