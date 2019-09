Saarbrücken geschockt, Elversberg in Führung, Homburg noch ohne Tor

Völklingen Drei Spiele in der Regionalliga haben die erste Halbzeit beendet.

In Völklingen kassierte der 1. FC Saarbrücken in der 43. Minute einen Gegentreffer von Bayern Alzenau. SV Elversberg führt in Pirmasens zur Halbzeit 3:0. Und die Homburger Kicker liegen mit Hoffenheim zurzeit bei 0:0.