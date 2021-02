Saarpfälzer blass und ideenlos : Beim FC Homburg dreht sich die Abwärtsspirale

Homburg Gegen den FC Gießen blieb der FC Homburg am Samstag im heimischen Waldstadion zum achten Mal im neunten Spiel ohne Sieg.

Beim 1:1 gegen die Hessen blieben die Saarpfälzer einmal mehr blass und ideenlos. Der FCH ging durch Patrick Lienhard bereits in der achten Minute in Führung. Der Mannschaftskapitän, der nach seiner Adduktorenzerrung erstmals wieder in der Startelf stand, zog schön von der linken Seite nach innen und schloss aus 16 Metern Torentfernung zum 1:0 für die Gastgeber ab. Drei Minuten später hatte Andrej Marcovic die einzige erwähnenswerte Torchance für die Gäste in den ersten 45 Minuten, zielte aber zu hoch. Ansonsten war in der ersten Halbzeit von Gießen kaum etwas zu sehen. Der FCH machte das Spiel, konnte aber aus seinen zahlreichen Torgelegenheiten durch Patrick Dulleck in der 27., 31. und 41. Minute und Philipp Hoffmann in der 30. Minute kein Kapital schlagen. So ging es mit der knappen Homburger Führung in die Halbzeitpause.