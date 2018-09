Leipzig gegen Salzburg ist „ein besonderer Knaller“

Die Spiele gegen Leipzig seien „ein besonderer Knaller“.

Viele Jahre waren beide Fußball-Vereine eng verbandelt. Der jetzige Leipziger Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick arbeitete von 2012 bis 2015 auch in Salzburg als Sportdirektor. RB Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff war einst „Head of Global Soccer“ für Red Bull und damit für alle Fußball-Filialen des Sportmarketing-Imperiums verantwortlich. Im Zuge des Aufstiegs in die Bundesliga 2016 hatten sich beide Vereine aber entflochten, wie die RB-Verantwortlichen immer wieder betonen.

Offiziell dürfen die Salzburger, bei denen Red Bull der Hauptsponsor ist, international nur als FC Salzburg auftreten, der Namenszug Red Bull ist verboten. In Leipzig, wo die Red Bull GmbH 99-prozentiger Gesellschafter ist, stehen die Initialen offiziell für Rasenballsport.