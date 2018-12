Nur 14 Hundertstelsekunden fehlten Rebens­burg bei schwierigen Bedingungen mit viel Schneefall und schlechter Sicht zu Platz eins. Dritte wurde Weltmeisterin Tessa Worley (Frankreich).

Rebensburg war als Führende nach dem ersten Durchgang in das Finale gestartet, verspielte aber ihren kleinen Vorsprung von 0,08 Sekunden durch ein paar Fehler. Im Ziel haderte sie mit der verpassten Siegchance. Sie habe im oberen Teil der wegen der Bedingungen ohnehin verkürzten Strecke den Rhythmus nicht gefunden.

Bei den Männern steht an diesem Samstag beim Weltcup-Slalom im italienischen Madonna di Campiglio (15.45/19.45 Uhr/ARD/Eurosport) im letzten Technikrennen des Jahres ein Nacht-Slalom bei Flutlicht an. Am Start ist auch Felix Neureuther.