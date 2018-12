später lesen Club-WM Real Madrid will auch ohne Ronaldo Titel gewinnen Teilen

Champions-League-Sieger Real Madrid will fern der Heimat beweisen, dass man auch ohne den zu Juventus Turin abgewanderten Cristiano Ronaldo Titel gewinnen kann. Bei der Club-WM im Emirat Abu Dhabi muss sich das Team von Nationalspieler Toni Kroos an diesem Mittwoch (17.30 Uhr) zunächst im Halbfinal-Duell gegen die Kashima Antlers aus Japan durchsetzen, um ins Endspiel am 22. Dezember einzuziehen. dpa