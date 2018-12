Beim 1:0-Erfolg gegen Rayo Vallecano am Samstag waren nur 55 229 Fans im 81 044 Besucher fassenden Estadio Santiago Bernabeu. In der Liga ist der Zuschauerschnitt um 5509 pro Spiel zurückgegangen, in der Königsklasse gar um 11 000 pro Partie.