Unmotivierte Leipziger verlieren Premieren-Duell

Leipzig dagegen verlor ein denkwürdiges Red-Bull-Premierenduell gegen RB Salzburg daheim 2:3 und ließ dabei alles vermissen, was ein Team ausmacht.

Eine derart unmotiviert auftretende Mannschaft gab es in der Red Bull-Arena noch nie. Bezeichnend für den Gruselabend aus fußballerischer Sicht: „Geh auf den Platz und zeige denen, was Mentalität ist“, gab der pausierende Emil Forsberg seinem Kollegen Yussuf Poulsen bei dessen Einwechslung in der 46. Minute mit auf den Weg. Trainer Ralf Rangnick will trotz der desaströsen Leistung an seinem Rotationsprinzip festhalten: „Wir bringen diesen Kader gleichmäßig zum Einsatz.“