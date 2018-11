Fredrik Gulbrandsen (74.) erzielte das Tor des Tages für den österreichischen Meister. Salzburg löste mit 15 Punkten vorzeitig das Ticket für das Sechzehntelfinale. Die Österreicher hatten bereits das erste Duell in Leipzig 3:2 gewonnen. Die Leipziger müssen jetzt gegen Rosenborg Trondheim siegen, für ein Weiterkommen darf Glasgow (9 Punkte) zeitgleich gegen Salzburg keinen Punkt holen.

Bayer Leverkusen verteidigte mit seinem zweiten Anzug die Tabellenführung. Der Werkself reichte ein 1:1 (0:0) gegen Ludogorez Rasgrad, um die Spitzenposition zu behaupten. Als Sieger der Gruppe A geht man in der Zwischenrunde großen Namen und den Champions-League-Absteigern aus dem Weg. Marcelinho hatte die Gäste in der 69. Minute in Führung gebracht, Mitchell Weiser gelang der Ausgleich für Bayer (85.).

F91 Dudelange schnupperte beim großen AC Mailand an einer Überraschung. Nach zwei Treffern von Dominik Stolz und David Turpel führten die Luxemburger im San Siro kurz nach der Pause mit 2:1, um am Ende doch noch mit 2:5 (1:1) klar zu verlieren.