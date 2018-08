später lesen Europa League RB Leipzig vergibt in der Ukraine zu viele Chancen Teilen

Fußball-Bundesligist RB Leipzig darf sich berechtigte Hoffnungen auf das Erreichen der Gruppenphase in der Europa League machen. Die Sachsen kamen im Hinspiel der Playoffs beim ukrainischen Vertreter Sorja Lugansk trotz langer Überzahl zwar nicht über ein 0:0 hinaus, erarbeiteten sich aber dennoch eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Donnerstag in Leipzig.