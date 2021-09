Verhandlung am Donnerstag : Rassismus-Vorwürfe gegen FCS-Spieler Erdmann gehen vor Gericht

Verhandlung am Donnerstag

Saarbrücken Drei Magdeburger Spieler hatten dem FCS nach der Partie Vorwürfe gemacht. Erdmann und Saarbrücken bestreiten die Vorwürfe.

Das DFB-Sportgericht verhandelt an diesem Donnerstag in Frankfurt/Main die Rassismus-Vorwürfe gegen einen Profi des 1. FC Saarbrücken. Abwehrakteur Dennis Erdmann soll demnach in der Drittliga-Partie vom 25. August zwei Spieler des Gegners 1. FC Magdeburg rassistisch beleidigt haben. Erdmann und Saarbrücken bestreiten die Vorwürfe.