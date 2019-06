Radsport : Norweger schlägt starke Deutsche

Die erste Etappe der Trofeo startete am Donnerstag hier in Aßweiler und führte nach Erfweiler-Ehlingen. Foto: Thomas Wieck

Erfweiler-Ehlingen Koller Løland gewinnt erste Trofeo-Etappe. Freitag von Neunkirchen nach Münchwies.

Der Norweger Sakarias Koller Løland hat am Donnerstag die Auftakt-Etappe der 32. internationalen Trofeo-Radrundfahrt für Junioren-Nationalteams gewonnen. Er hat damit zugleich das Grüne Trikot des Gesamtführenden bei der zum UCI Junior Nations Cup zählenden Veranstaltung der Gemeinde Gersheim erobert. Koller Løland verwies nach 113 Kilometern auf der ansteigenden Zielgeraden in Erfweiler-Ehlingen den deutschen Nationalfahrer Marco Brenner aus Ansbach im Sprint einer elfköpfigen Ausreißergruppe auf den zweiten Platz. Dritter wurde der Schwede Edvin Lovidius, der den Berliner Maurice Ballerstedt auf den letzten Metern knapp auf Distanz hielt und damit verhinderte, dass zwei Deutsche auf dem Podium landeten.

Zuvor hatte der deutsche Senkrechtstarter, der die vorherige fünfte Station im Nations Cup in der Schweiz mit drei Etappenerfolgen samt Gesamtsieg diktiert hatte, dem siegreichen Norweger direkt nach dem Zieleinlauf fair gratuliert. Danach folgten warme Worte von Teamkollege Ballerstedt: „Mach‘ Dir nichts draus. Auf den nächsten Etappen zeigen wir es ihnen“, spendete der 18-Jährige Brenner Trost und bekräftigte das deutsche Ziel, erstmals nach 2015 und dem Triumph von Patrick Haller wieder den Gesamtsieger zu stellen. Auch der erste Mannschaftserfolg seit 2010 dürfte für die BDR-Junioren ganz oben auf dem Zettel stehen.

Den Trofeo-Auftakt bestimmten bereits kurz nach dem Start in Blieskastel-Aßweiler Ausreißer. Zur ersten Spitzengruppe zählte auch der deutsche Nationalfahrer Georg Steinhauser, der bei den drei Bergprüfungen des Tages zehn Punkte einfuhr und damit vor dem Italiener Alessandro Verre ins Bergtrikot schlüpfte. Für Unmut bei den Organisatoren sorgte die kurzfristige Absage des französischen Teams, das zwei Tage vor Trofeo-Beginn ohne Begründung abgesagt hatte. „Das ist natürlich nicht so schön, zumal wir ja auch mit der Rundfahrt in Frankreich fahren“, sagte Organisationsleiter Wolfgang Degott.