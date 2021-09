Radsport : Kersten gewinnt die erste Etappe der Trofeo

Kurz vor dem Ziel in Ormesheim fuhren die Rad-Junioren bei der ersten Etappe der Trofeo am Donnerstagabend durch Wittersheim. Foto: Heiko Lehmann

Ormesheim Der Sieger in Ormesheim kommt aus Rheinland-Pfalz.

Mit strahlenden Augen, aber auch erschöpft stieg Moritz Kersten vom Team Rheinland-Pfalz am Donnerstagabend gleich dreimal auf die große Bühne in der Ortsmitte von Gersheim. Der 18-Jährige hat in Ormesheim die erste Etappe der 33. LVM-Saarland-Trofeo, einem der bedeutendsten Rennen im Junioren-Radsport, gewonnen. Dabei dominierte Kersten die gesamte Etappe und holte sich auch das Trikot des besten Bergfahrers und des besten Sprinters.