Trofeo-Radrundfahrt Endlich wieder ein Saarländer bei der Trofeo

Wenn an diesem Donnerstag um 15.30 Uhr in Neunkirchen die 35. LVM Saarland Trofeo anrollt, wird erstmals seit 2018 wieder ein Saarländer beim internationalen Junioren-Radrennen für U19-Nationalteams am Start sein. „Ich bin eigentlich gar nicht nervös. Im Gegenteil: Ich fühle mich sehr gut und freue mich“, sagt Máté Balázs aus Niederwürzbach vor dem Höhepunkt seiner bisherigen Radsport-Laufbahn, die sich anfangs eher auf dem Mountainbike abspielte.