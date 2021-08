Radsport : Lisa Klein wird zur Saarsport-Legende

Die Lauterbacherin Lisa Klein (Zweite von rechts) jubelte mit (von links) Franziska Brauße, Lisa Brennauer und Mieke Kröger über Bahnrad-Gold. Foto: dpa/Thibault Camus

Tokio Die 25-Jährige aus Lauterbach ist Olympiasiegerin. Mit dem deutschen Bahnrad-Vierer holt sie Gold in Weltrekordzeit.

Das Saarland hat wieder einen Olympiasieger. 29 Jahre nach dem Schützen Michael Jakosits und dem Rad-Ass Andreas Walzer hat Radsportlerin Lisa Klein (25) aus Lauterbach am Dienstag gemeinsam mit dem deutschen Bahn-Vierer den Olymp bestiegen – und wie. Mit drei Weltrekorden innerhalb von zwei Tagen und einer gigantischen Leistungssteigerung.

„Wir haben einen enormen Willen, einen super Zusammenhalt und richtig gute Laune. Das hat es uns hier einfacher gemacht“, betonte die Saarländerin Klein. Nach ihrer schier unglaublichen Triumphfahrt kamen Klein, Lisa Brennauer, Franziska Brauße und Mieke Kröger aus dem Jubeln kaum noch heraus. Es war der erste Olympiasieg eines deutschen Frauen-Teams in der Königsdisziplin des Bahnrad-Sports, und das in einer unnachahmlichen Art und Weise. „Ich bin selber positiv überrascht, dass es jetzt so explodiert ist“, sagte Bundestrainer André Korff. „In der Sommersaison können sie ihr Potenzial extrem abrufen.“

Bereits im Vorlauf und im Halbfinale hatte das deutsche Quartett einen Weltrekord aufgestellt. Im überraschend einseitigen Finale ließen Klein, Brennauer, Brauße und Kröger dann in 4:04,242 Minuten eine weitere Weltbestmarke, die dritte insgesamt, folgen und damit Olympiasieger Großbritannien hinter sich. Sie holten die erste Goldmedaille für den Bund Deutscher Radfahrer (BDR) bei den Wettkämpfen im Izu Velodrome.

„Oh mein Gott, in was für einer Zeit. Ich hätte niemals gedacht, dass das in den Mädels überhaupt steckt. Sie vermutlich vor ein paar Monaten auch nicht“, sagte die mit Klein befreundete zweimalige Olympiasiegerin Kristina Vogel als ZDF-Expertin. Genau das hatten sich die deutschen Frauen zuvor ausgemalt. „Träumen darf man immer“, hatte Brennauer am Vortag gesagt, als sie mit ihren Teamkolleginnen in der Qualifikation den fünf Jahre alten Weltrekord von Großbritannien um fast drei Sekunden unterboten hatte. Doch der sollte nicht lange Bestand haben.

Im Vorlauf am Dienstag unterbot zunächst Großbritannien die deutsche Bestmarke, dann konterte wieder das deutsche Team in 4:06,159 Minuten. Im Finale vor mehreren hundert Zuschauern kam es dann zum direkten Duell der Top-Nationen, in dem Deutschland die größeren Kraftreserven hatte und noch einen drauf setzte: Der Vorsprung im Ziel betrug unglaubliche 6,365 Sekunden. In der Mannschaftsverfolgung, bei der die Frauen erst seit 2012 in London olympische Medaillen gewinnen können, hatte ein deutsches Frauen-Team noch nie Edelmetall holen können.

„Es ist einfach eine Harmonie, das haben wir ganz gut drauf. Wenn es läuft, ist es wie auf Schienen. Man ist so im Fokus, sieht nur das Vorderrad vor sich, macht sich klein und gibt alles“, beschreibt die Lauterbacherin Klein den Geschwindigkeitsrausch.

Für Lisa Klein ist es der unbestrittene Höhepunkt ihrer noch jungen Karriere, die schon früh auf Erfolg ausgerichtet war. Zu Hause in Völklingen-Lauterbach fing alles an. Zunächst beim Privattraining mit ihrem Vater, dann beim RSC Überherrn. Mit 14 Jahren folgte der Wechsel auf das Heinrich-Heine-Gymnasium nach Kaiserslautern, eine Eliteschule des Sports mit Bahnrad-Stützpunkt, und zu Mentor und Trainer Hermann Mühlfriedel. 2015 unterschrieb Klein beim „Bigla Pro Cycling Team“ ihren ersten Profi-Vertrag – und machte das Abitur.

2016 folgte der Wechsel an den Olympiastützpunkt nach Erfurt und die Aufnahme in die Sportfördergruppe der Bundeswehr. Im gleichen Jahr durfte Klein mit zu den Olympischen Spielen nach Rio de Janeiro: „Dort wurde ich leider nicht eingesetzt, aber mir war damals schon klar: 2020 will ich wieder am Start sein – und das nicht nur in einer Disziplin.“

Schon zweimal war Lisa Klein Saarsportlerin des Jahres. Foto: Andreas Schlichter