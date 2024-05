Radsport Das erwartet Fans und Fahrer bei der Trofeo und darum wurde die Strecke umgeplant

Die LVM Saarland Trofeo, das bekannte internationale Radrennen für Junioren-Nationalteams wird zum zweiten Mal volljährig. Diesmal stehen an vier Tagen 443 Kilometer und 3200 Höhenmeter an. Vor dem Startschuss zur nunmehr 36. Auflage, die an diesem Donnerstag um 16.30 Uhr mit dem ersten Teilstück über 109 Kilometer von Friedrichsthal nach Neunkirchen-Furpach beginnt, hatten die Veranstalter von der Gemeinde Gersheim wie so viele im Saarland mit den verheerenden Auswirkungen des Hochwassers zu kämpfen. Die ursprünglich geplante Streckenführung musste an mehreren Stellen geändert werden. Drei der fünf Etappen waren betroffen.