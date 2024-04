Anita Raguwaran und Boris Nicolai Para-Boccia-Duo: Qualifikation endet mit Enttäuschung

Das Para-Boccia-Duo Raguwaran und Nicolei musste in Portugal mit nur einem Sieg aus vier Spielen als Letzter seiner Fünfergruppe bereits nach der Vorrunde die Segel streichen. Den dritten Platz im Turnier, der noch zur Qualifikation gereicht hätte, holten am Ende ausgerechnet die Spanier, die Raguwaran und Nicolai in ihrem dritten Gruppenspiel mit 4:2 besiegt hatten. Durch diesen Erfolg besaß das Saar-Duo nach den beiden knappen Auftaktniederlagen gegen Mexiko (3:4) und Südkorea (4:5) im letzten Spiel gegen Großbritannien noch die Chance auf die Halbfinal-Qualifikation – das abschließende 2:4 zerstörte dann aber alle Träume und Hoffnungen.