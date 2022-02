Urteil des DFB-Sportgerichts : Pyro-Schlacht und Sicherheits-Desaster: Hohe Geldstrafen für FCS und FCK

Saarbrücken Der 1. FC Saarbrücken und der 1. FC Kaiserslautern müssen wegen Fehlverhaltens ihrer Fans beim Derby nun satte Geldstrafen bezahlen.

Mit buchhalterischer Genauigkeit werden in der Urteilsbegründung die Einzelvergehen aufgelistet. Die Beobachter des Verbandes haben sogar festgehalten, wann Bengalos, Rauchtöpfe oder Böller gezündet wurden oder Becher in Richtung Linienrichter flogen. Auch dass nach dem 0:2 gut 50 FCS-Anhänger in den Innenraum gelangen konnten und einen Polizeieinsatz im Stadion notwendig machten, ist ins Strafmaß mit eingeflossen. Von den genannten Summen können die Clubs jeweils einen Teil für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB nachzuweisen ist. Die Vereine haben den Urteilen zugestimmt.