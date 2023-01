Promi-Darts-WM auf Pro7 : Gabriel Clemens gelingt Revanche gegen Smith im TV – im Halbfinale ist aber wieder Schluss

Der Musiker Henning Wehland und der Dartprofi Gabriel Clemens kommen bei der ProSieben Promi-Darts-WM 2023 in den Saal. Foto: dpa/Henning Kaiser

Kleine Revanche für Gabriel „Gaga“ Clemens – zumindest bei der Show-Veranstaltung „Promi-Darts-WM“ auf Pro7 am Samstagabend. Zusammen mit dem Musiker Henning Wehland gewann der Saarländer dort gegen Weltmeister Michael Smith, der ihn im Halbfinale der Darts-WM geschlagen hatte. Für den Titelgewinn reichte es für Clemens allerdings nicht.

Nach einer spektakulären Darts-WM in London hat Gabriel „Gaga“ Clemens am Samstagabend bei der „Promi-Darts-WM“ auf Pro7 teilgenommen. Nachdem der Saarländer im Alexandra Palace sensationell das Halbfinale erreicht hatte und dort erst gegen den Engländer und späteren Weltmeister Michael Smith den Kürzeren zog, reichte es auch bei der Show-Veranstaltung für das Halbfinale.

Bei der Promi-WM tritt jeweils ein Darts-Profi im Team mit einem Promi an. Zusammen mit dem Musiker Henning Wehland gelang Clemens so sogar eine kleine Revanche gegen Weltmeister Michael Smith und dessen Partner Matthias Killing. Zuvor konnten Clemens und Wehland sich bereits den Sieg über das Duo Fallon Sherrock und Oliver Pocher sichern und zogen so ins Halbfinale ein. Dort verloren sie gegen das spätere Gewinner-Duo bestehend aus Michael van Gerwen und Kevin Großkreutz.