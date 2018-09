später lesen Obersalbacher kämpft in Karlsruhe Box-Profi Martin winkt bei Sieg Duell gegen Weltmeister Teilen

Twittern







Mirco Martin aus Obersalbach steigt am heutigen Freitag zum einem Kampf um Weltranglisten-Punkte in den Ring. In der Palazzo-Halle in Karlsruhe boxt die in zwölf Profi-Duellen unbesiegte Nummer acht der WBO-Weltrangliste im Fliegengewicht gegen Atsushi Kakutani. Von Marcus Kalmes