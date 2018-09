später lesen Saar-Boxer siegt Doberstein feiert Punktsieg in Florida Teilen

Boxprofi Jürgen Doberstein hat seinen Aufbaukampf in den USA gewonnen. Der 29-Jährige aus Kleinblittersdorf setzte sich in der Nacht zu Samstag in West Palm Beach/Florida mit 2:1 Punktrichterstimmen gegen den Argentinier Martin Fidel Rios durch. red