Profibox-Abend in Saarbrücken Von „geilen Zwickmühlen“ und einem „heimlichen Barbaren“

Definitiv spektakulär an diesem Kampfabend ist der Einmarsch von Jerome Speier, der es in seiner Heimatstadt Gießen als Kreisliga-Torhüter zu lokaler Berühmtheit geschafft hat. Der 45-Jährige bestreitet wie Gegner Miaad Azizi (34) seinen ersten Profikampf – und zelebriert den Einmarsch in die Halle wie kein anderer. Angekündigt als der „heimliche Barbar“ ist er auch genau so gekleidet, mit Pelzhut und Pelzmantel zu mitteralterlichen Klängen.