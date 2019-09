Immer noch keine Spur : Suche nach vermisstem Mann aus Blieskastel geht weiter

Blieskastel Auch drei Tage nach dem Verschwinden eines 38-Jährigen haben die Fahnder noch keinen Hinweis auf seinen Verbleib.

Nach wie vor setzen die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung. Seit dem Start der Öffentlichkeitsfahndung am Mittwoch (11. September) hat die Homburger Polizei Stephan Danier nicht aufgespürt.

Demnach besteht nach wie vor die Sorge, dass dem Blieskasteler etwas zugestoßen sein könnte. Er war am Dienstag gegen 7.15 Uhr mit seinem blauen Mazda 2 (SB-LD 1981) in Richtung Bad Neustadt/Saale (Nordbayern) aufgebrochen. Dort kam er aber nie an. Zuletzt orteten ihn Polizisten vier Stunden nach seiner Abfahrt bei Pirmasens.