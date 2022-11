Fußball-Saarlandpokal : Pokal-Favoriten sind weiter, Spiel um Platz drei ist möglich

Saarbrücken Im Fußball-Saarlandpokal haben die Favoriten ihre Achtelfinalspiele allesamt problemlos gewonnen. Drittliga-Tabellenführer SV Elversberg setzte sich am Mittwochabend beim Verbandsligisten SG Marpingen-Urexweiler mit 6:0 durch, der Drittliga-Fünfte 1. FC Saarbrücken gewann bei Oberligist FC Hertha Wiesbach 4:0.

Sollten die beiden Topfavoriten im kommenden Jahr im Finale aufeinandertreffen und zudem in der 3. Liga unter den ersten Vier landen und somit automatisch für den DFB-Pokal qualifiziert sein (was durchaus möglich ist), könnte es im Saarlandpokal zu einer Premiere kommen. Wie der Verband bestätigte, würde dann ein Spiel um Platz drei zwischen den unterlegenen Halbfinalisten angesetzt, um den über den Pokalwettbewerb qualifizierten DFB-Pokalteilnehmer zu ermitteln.

Neben der SVE und dem FCS haben auch der FV Diefflen, der SV Auersmacher, der FV Eppelborn, der SV Bliesmengen-Bolchen und der SV Merchweiler das Viertelfinale erreicht. Regionalligist FC Homburg tritt noch am 8. November bei Hellas Bildstock an. Die Auslosung der Viertelfinals findet an diesem Sonntag um 16.30 Uhr in Bliesmengen statt.