Tischtennis : Playoff-Auftakt gegen unangenehmen Gegner

Patrick Franziska, der Kapitän des FCS, ist in der Tischtennis-Weltrangliste so gut platziert wie noch nie in seiner Karriere – auf Rang 12. Foto: dpa/Li Jianan

Saarbrücken Der 1. FC Saarbrücken trifft in der Meisterschafts-Endrunde im ersten Halbfinale an diesem Sonntag auf den Post SV Mühlhausen.

Ein 1:2-Rückstand nach Spielen und ein Zwischenstand von erst 0:2 Sätzen und dann 3:8 im fünften Satz des vierten Einzels gegen den Österreicher Daniel Habesohn: So las sich die Anzeigetafel für Patrick Franziska und den Tischtennis-Bundesligisten 1. FC Saarbrücken gegen den Post SV Mühlhausen im Pokal-Halbfinale am 8. Januar dieses Jahres. Der FCS befand sich schon fast wieder im Bus auf der Rückreise ins Saarland, da schaffte Franziska doch noch das kaum mehr für möglich gehaltene Comeback gegen Habesohn, das letztlich im Finaleinzug und nach dem Triumph gegen Borussia Düsseldorf mit dem Pokalsieg endete.

Genau vier Monate später trifft der FCS an diesem Sonntag (15 Uhr, Joachim-Deckarm-Halle) wieder in der Runde der letzten Vier auf den Verein aus Thüringen. Diesmal im ersten Spiel der Playoff-Halbfinalserie um die deutsche Meisterschaft. Auch wenn eine Niederlage hierbei noch nicht das Aus bedeuten würde, so ist der Stellenwert der Partie für den FCS kaum geringer einzuschätzen – und der Gegner genauso unangenehm wie zu Jahresbeginn.

Info Diskussionen um Urteil zur Champions League Thomas Weikert, früherer Präsident des Tischtennis-Weltverbandes, hält die mögliche weitere Zulassung russischer und belarussischer Vereine zur Champions League für höchst problematisch. „Das würde Löcher in den Sport reißen, sagte der heutige Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes. Er hoffe, dass der europäischen Tischtennis-Verbandes ETTU ein entsprechendes Urteil seines Sportgerichts vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS anfechten wird. Nach dem Spruch des „Board of Appeal“ der ETTU dürfen Nationalmannschaften, nicht aber Clubteams suspendiert werden. Betroffen sind davon die Champions-League-Halbfinalisten aus Orenburg und Jekaterinburg: Denn Borussia Düsseldorf wurde am 3. März nach dem Halbfinal-Erfolg gegen den 1. FC Saarbrücken zum Champions-League-Sieger erklärt.

„Mühlhausen ist eine brandgefährliche Mannschaft und hat die Saison nicht umsonst auf Platz drei abgeschlossen“, warnt FCS-Kapitän Franziska. In der Hauptrunde konnten die Blau-Schwarzen das Heimspiel Anfang September mit 3:1 gewinnen, mussten sich im Rückspiel vor einigen Wochen aber mit 1:3 geschlagen geben. Es war für den FCS die erste Niederlage jemals gegen Mühlhausen. Dabei hatte der Pokalsieger allerdings auf seinen Kapitän verzichtet. Für Franziska liegt die große Stärke der Mühlhäuser darin, „dass sie vier gleichstarke Spieler haben und an einem guten Tag jeden Gegner schlagen können“.

Diese Ausgeglichenheit macht es schwer, die Aufstellung des Gegners vorherzusehen. „Sie sind in dieser Hinsicht schon unberechenbar und sind unglaublich kampfstark“, betont auch FCS-Teammanager Nicolas Barrois. Dank des zweiten Platzes in der Tabelle genießt der FCS Heimrecht in der Best-of-Three-Serie.

„Wir haben uns diesen Vorteil durch Platz zwei gesichert und damit wäre der Sieg am Sonntag fast schon etwas mehr als die halbe Miete“, sagt Barrois. Gerade da es für jede Mannschaft schwer sei, in Mühlhausen zu bestehen. Sollte der FCS die erste Partie für sich entscheiden können, läge der Druck im zweiten Spiel am 15. Mai in Mühlhausen (15 Uhr) klar bei den Gastgebern, denen dann bei einer Niederlage das Aus drohen würde. Ein drittes Spiel würde wieder in Saarbrücken (19. Mai, 19 Uhr) stattfinden. Das zweite Halbfinale bestreiten Titelverteidiger Düsseldorf und Fulda.

Da zwischen dem letzten Hauptrundenspiel und dem Auftakt der Playoffs dreieinhalb Wochen lagen, gab die Pause Franziska und Co. seit Langem einmal die Gelegenheit zum Durchatmen. „Das war sehr angenehm, um etwas Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen“, gesteht Franziska. Vor allem war für ihn in der Zeit wichtig, „in Ruhe und viel trainieren zu können“. Auch Darko Jorgic nutzte die Gelegenheit für einen Abstecher in seine slowenische Heimat.

Nun gilt der Fokus wieder den sportlichen Herausforderungen. Die Vorfreude darauf, Playoffs auch wieder vor Zuschauern spielen zu können, sei groß, sagte Jorgic. Für den beiden Top-Spieler des FCS gab es kurz vor der Endphase der Saison auch noch mal einen großen Erfolg. Seit Montag stehen sowohl Jorgic (Nummer 6) als auch Franziska (Nummer 12) so weit oben in der Weltrangliste wie noch nie in ihrer Karriere. Der Verein sei „unheimlich stolz darauf, zwei solche Spieler im Team zu haben“, sagt Barrois.