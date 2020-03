Kostenpflichtiger Inhalt: Freundschaftslauf : Wenn Laufen zur Poesie wird

Bereits jetzt recken die ersten Krokusse ihre Blüten in die Sonne. Ende des Monats wird die Natur dann in voller Blütenpracht stehen – genau rechtzeitig für das „1. Piesbacher Frühlingserwachen“. Foto:dpa. Foto: dpa/Peter Steffen

Nalbach „1. Piesbacher Frühlingserwachen“: Ein neuer Freundschaftslauf in der Gemeinde Nalbach feiert am 29. März seine Premiere.

Nun macht die Volkslauf-Gemeinde auch um Nalbach keinen Bogen mehr. In Piesbach wird es am Sonntag, 29. März, sogar richtig poetisch. „Piesbacher Frühlingserwachen“ heißt die Lauf- und Walking-Veranstaltung, die am letzten März-Wochenende erstmals ausgetragen wird. Das teilte der TV Germania nun mit. Die Organisatoren hoffen mit der Neueinführung auf große Resonanz.

Beim „1. Piesbacher Frühlingserwachen“ handelt es sich nicht um ein Wetter- oder Naturphänomen, das es nur im Nalbacher Gemeindeteil zu bestaunen gibt. Trotzdem soll der Name Programm sein. Denn sowohl die unternehmungslustigen Menschen als auch die Natur erwachen Ende März zu neuem Leben. Und wo lässt sich die blühende Landschaft besser genießen als im Freien und zusammen mit Freunden und Bekannten? Genau dieses Erlebnis sollen die Teilnehmer am eigenen Leib erspüren – beim Walken (fünf oder sieben Kilometer) oder beim Laufen (drei Strecken über fünf, sieben und zehn Kilometer).

Etwas Kondition und entsprechendes Schuhwerk sollte da schon mitgebracht werden. Es gilt schließlich einige Steigungen zu bewältigen; dafür wird man an einigen Stellen mit beeindruckenden Aussichten in die Flora und Fauna belohnt. „Ganz rauf auf den Litermont gehen wir zwar nicht, aber es sind schon einige Höhenmeter zu bewältigen“, sagt Silvia Keßler vom ausrichtenden TV Germania Piesbach.

Alle Altersklassen sind besetzt, es ist also eine Veranstaltung für die ganze Familie. Es ist ein Freundschaftslauf ohne offizielle Zeitmessung, in dem das Gruppenerlebnis im Vordergrund stehen sollte, also das „Genießen“ der Natur und der Bewegung. Das hindert natürlich niemanden daran, sich ein bestimmtes zeitliches Ziel zu setzen, die Strecke ist aber nicht amtlich vermessen. Selbstverständlich kommt auch das anschließende gemütliche Zusammensein in der Kirchberghalle nicht zu kurz. Hier wird vom TV Piesbach für das leibliche Wohl bestens gesorgt.