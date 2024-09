Bundesliga-Handballer aus Völklingen Deshalb ist Peter Walz ein Kapitän, wie er im Buche steht

Eisenach · Der Kreisläufer ist beim Handball-Bundesligisten ThSV Eisenach absoluter Führungsspieler und Identifikationsfigur zugleich. Warum er so gut zu den Thüringern passt, welche Handball-Legende er besonders begeistert und was er in dieser Saison sportlich erreichen möchte.

18.09.2024 , 07:40 Uhr

Ein Bild, das Peter Walz mehr als Worte beschreibt: Der Kapitän des ThSV Eisenach jubelt im Auswärtsspiel beim HC Erlangen – und sein Blick strotzt vor Wille, Leidenschaft und Emotion. Foto: IMAGO/Zink/IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Von David Hoffmann Redakteur Sport