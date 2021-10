Turn-WM in Japan : "Unternehmerin" Schäfer-Betz turnt um eine WM-Medaille

Kitakyushu Saarländische Ex-Weltmeisterin darf sich am Schwebebalken Hoffnung auf Edelmetall machen.

Ein Weltmeistertitel am Schwebebalken ist das eine, der Start in eine neue berufliche Zukunft das andere. Beim Countdown zu ihrem letzten Auftritt bei den Kunstturn-Weltmeisterschaften in Kitakyushu an diesem Sonntag (10 Uhr/MESZ) muss und will Pauline Schäfer-Betz zweigleisig fahren. „In der nächsten Woche beginnt in Chemnitz unser erstes Turncamp. Da muss ich auch von Japan aus so einiges erledigen“, sagt die 24-Jährige, die mit ihrem Partner Andreas Bretschneider die private Turnschule Grip & Grow gegründet hat.